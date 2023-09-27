Глава Комитета по охране детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова рассказала о новшествах, внедряемых в школьное меню

По ее словам, в правилах организации питания предусмотрена норма в части разработки меню в соответствии с национальными традициями и отечественной продукцией.

«В целях полного охвата учащихся проанализированы критерии, влияющие на безопасные условия организации питания. Это позволило определить модель буфетного питания, разработать ассортиментный перечень буфетной продукции для питания учащихся в школах, не имеющих столовых. Нормативный документ был согласован с Министерством здравоохранения. Кроме этого, разработаны методические рекомендации по организации правильного питания учащихся, в котором есть обязательные нормы пищевых веществ, технологические карты. На основании изменения норм, физиологических потребностей энергии в пищевых веществах внесены соответствующие поправки в постановление 320 «Правила предоставления социальной помощи гражданам». Пересмотрены нормы питания для детей-сирот в интернатных организациях и колледжах», — сказала на аппаратном совещании Насымжан Оспанова.