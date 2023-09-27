201 факт превышения скорости выявили полицейские за 3 дня

Полицейские провели на дорогах области трёхдневную акцию «Стоп ДТП». В силу географического положения нашего региона и обилия транзитного транспорта на его территории отдельный акцент был сделан на безопасности движения на автодорогах республиканского и областного значений. Самым частым нарушением стало превышение скорости — его допустил 201 водитель. Далее в антирейтинге нарушений традиционно заняли непристёгнутые ремни безопасности и телефонные разговоры за рулём: 155 и 93 факта соответственно. Полицейские напоминают, что оба эти нарушения относятся к категории грубых, увеличивают риск совершения ДТП и наступления тяжких последствий. А еще стражи порядка задержали 28 пьяных водителей, привлекли к ответственности 304 пешехода, переходивших дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

