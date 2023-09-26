Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что в Казахстане не планируется изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95

«Цена бензина АИ-92 регулируется государством, на данный момент предельная цена — 205 тенге за литр. Бензин АИ-95 не регулируется государством, он регулируется рынком. Поэтому игроки на рынке в праве устанавливать цены самостоятельно. Однако по правилам установления цен Агентства по защите и развития конкуренции, цены основываются на себестоимости покупки. Если мы говорим про казахстанский бензин, себестоимость — это те цены, по которым продают наши местные компании», — сказал Ерлан Аккенженов на брифинге в министерстве энергетики РК.