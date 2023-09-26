Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на международной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», которая прошла в Астане

В своем выступлении он подчеркнул ускоренное развитие обрабатывающего сектора как ключевой составляющей стратегии экономической самодостаточности Казахстана. За последние 5 лет объем производства обрабатывающей промышленности увеличился в 2,2 раза, а валовая добавленная стоимость в отрасли — в 2,3 раза. Производительность труда также значительно выросла.

Премьер-министр подчеркнул важность горно-металлургического комплекса для экономики страны, который составляет значительную часть экспорта. В автомобилестроении также отмечается значительный рост производства. Правительство планирует дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности с целью увеличения валовой добавленной стоимости и экспорта продукции.