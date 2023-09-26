Праздник «День карася» на Лебяжьем озере провёл коллектив НИШ г. Петропавловска

Новый учебный год для учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы начался с интересного события — «Дня карася». Праздник состоялся на берегу озера Лебяжье. Он объединил 20 команд. Вместе с ребятами в рыбной ловле участвовали и их родители. Для всех участников это не только отличная возможность погрузиться в атмосферу осенней природы, но и укрепить взаимоотношения между учениками, родителями и школой. По словам директора Данияра Уалиева, это является важным фактором в поддержании порядка и взаимопонимания как в стенах учебного завдения, так и за её пределами.

11-классник Даниал Камит и его отец Омар Биманов в числе тех, кто ранним утром приехал на озеро. Рыбалка им пришлась по душе.

Омар Биманов и Даниал Камит:

— Мы участвуем второй год в этом мероприятии. Я благодарен руководству школы, организаторам. Действительно, это мероприятие объединяет. У нас с сыном также бывают разные моменты. Вот сегодня посидели, поговорили. Хоть и не было улова, нам понравилось, ведь дело не в улове, а в самом мероприятии.

— Мне очень понравилось. Хоть и погода не удалась, но мы решили участвовать. Все очень понравилось.

В то время, как команды в течение трех часов были заняты рыбной ловлей, мамы учащихся дружно готовили блюда на природе. Ну, а после все собрались за дастарханом.

Ляззат Елемесова:

— Мы участвовали за шанырак «Есиль». Несмотря на такую погоду, мы всей семьей пришли поддержать дочу. И для папы, и для ребенка было очень интересно. Нам понравилось.

Несмотря на прохладную погоду и небольшой улов, «День карася» продемонстрировал важность семейных ценностей и оставил незабываемые впечатления для всех участников.

Валерия Сиваш