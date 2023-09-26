По словам министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, в ряде регионов проведена слабая работа по ликвидации стихийных свалок

«В конце прошлого года на заседании Совета по зеленой экономике акиматам поручено до 1 июня 2023 года обеспечить ликвидацию всех несанкционированных свалок. По сведениям космомониторинга, в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидированы не в полном объеме, ликвидация составила 77%», — сказал на заседании Правительства Нысанбаев.

С мая 2023 года выявлено 5578 свалок, ликвидация достигла всего лишь 50%.

«Только в прошлый четверг уровень ликвидации составлял 44% (2475 объектов). То есть за короткий период (3 дня) было удалено почти 330 свалок», — добавил он.