Как казахстанцы отметят День туризма 27 сентября

Происхождение празднования Дня туризма в Казахстане

27 сентября в Казахстане, так же как и в других уголках мира, празднуется День туризма. Всемирная туристическая организация (ВТО) установила эту дату в 1980 году, чтобы подчеркнуть значение туризма и его влияние на социальные, культурные, политические и экономические аспекты общества.

С 90-х годов XX века, когда Казахстан начал активное развитие туристической отрасли и стал привлекать туристов из разных стран, празднование Дня туризма в этой стране стало особенно популярным. Праздник этот символизирует значимость туризма в качестве механизма для экономического развития, создания рабочих мест и обмена культурными ценностями. В этот день в Казахстане проходит множество мероприятий, например, выставки, фестивали и семинары, демонстрирующие культурное и природное разнообразие страны.

События и фестивали в честь Дня туризма

В честь Дня туризма проводятся международные фестивали, национальные ярмарки и выставки, подчеркивающие культурное богатство Казахстана и способствующие культурному обмену.

Такие мероприятия, как фестиваль национальных игр или выставка национального ремесла, служат связующим звеном между прошлым и настоящим и позволяют гостям глубже познакомиться с культурой и историей страны.

Однако, основным событием является Международная конференция по туризму, на которой эксперты из разных стран обмениваются опытом и обсуждают вопросы, актуальные для индустрии. С 15 по 19 сентября 2023 года представители правительства, академическое сообщество и представители бизнеса обсуждали стратегии и планы развития туристического сектора на этой конференции.

С 22 по 24 сентября 2023 года в Тамгалы туристы из всей страны и из Алматинского региона собрались на Туристский слет «Золотая Осень». Это традиционное событие, посвященное Дню Туризма.

24 сентября в Алматы прошел Фестиваль Lagman Fest, организованный Генконсульством США. Посетителям были предложены уйгурские музыкальные и танцевальные выступления, а также шанс отведать лагман, приготовленный по разнообразным уникальным рецептам.

Перечень предстоящих мероприятий :

С 10 по 30 сентября в Алматы после трехлетнего перерыва в одиннадцатый раз будет организован Artbat Fest . Арбат преобразится благодаря уникальным smart-объектам от казахстанских художников. Фестиваль примет гостей из США, Индии, Германии, Чехии, Южной Кореи, Австралии и Монголии.

27 сентября также в Алматы запланирован концерт фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» и группы «Fly».

28 сентября в этом же городе состоится молодежный музыкальный фестиваль «Almaty Vibe».

А также, в честь праздника, мы подготовили советы для туристов.

1. Планирование путешествия:

Проанализируйте различные варианты размещения и транспорта, чтобы найти наиболее подходящие и выгодные опции:

Tickets.kz — сервис для бронирования авиа и жд билетов по всему миру и у всех авиакомпаний, можно сравнивать цены, есть сервис онлайн поддержки.

Booking.com — один из крупнейших сервисов для бронирования отелей и другого жилья.

Airbnb — сервис для бронирования частного жилья от хозяев по всему миру.

Trivago — сервис для сравнения цен на отели.

Hostelworld — специализированный сервис для поиска и бронирования хостелов.

Заказывайте билеты и бронируйте отели заранее, чтобы избежать ненужного стресса и высоких цен.

Составьте подробный план поездки, учитывая интересы и предпочтения всех участников:

Tripadvisor — сайт для планирования путешествий с отзывами, советами, фотографиями и другой полезной информацией о различных туристических направлениях.

GetYourGuide — платформа для поиска и бронирования экскурсий, билетов на мероприятия и других туристических услуг.

Rome2Rio — сервис для планирования путешествий, который показывает различные способы добраться из точки А в точку Б.

2. Безопасность:

Оставьте копии своих документов (паспорт, виза, страховка) у знакомых или в доступе в облаке.

Ознакомьтесь с местными законами и нормами поведения, чтобы избежать неприятных ситуаций.

3. Здоровье:

Проконсультируйтесь с врачом по поводу необходимости прививок или других медицинских мероприятий перед поездкой.

Возьмите с собой аптечку первой помощи с основными лекарствами и принадлежностями.

Соблюдайте правила личной гигиены и будьте осторожны с местной едой и водой.

4. Культурные Особенности:

Изучите основы языка страны, куда вы направляетесь, особенно важные фразы, такие как «спасибо» и «извините».

Уважайте местные традиции и обычаи, не фотографируйте людей без их разрешения.

5. Финансы и Покупки:

Используйте кредитные карты с осторожностью, предпочитайте наличные в неизвестных местах.

6. Общение с Местными Жителями: