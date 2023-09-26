Аким Петропавловска провёл встречу с населением

Непроходимая грязь и ямы, по которым отказывается ездить общественный транспорт. Такая картина в посёлке «Сенная база», а именно по улице Индустриальной. Жители жалуются, что слой старого асфальта там сняли ещё в июне, но за 3 месяца больше ничего и не сделали. Волнует горожан этого посёлка и вопрос с детской площадкой, который в акимате пообещали решить, но слова не сдержали, говорят горожане.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— По Индустриальной до конца этого месяца положат асфальт. Второе, по детской площадке на этой неделе обязательно туда выедут, потому что я поручение давал. Раз оно не выполнено, я сам спрошу за это.

Жаловались горожане и на работу общественного транспорта. Новые автобусы оснащены подъёмниками для людей с ограниченными возможностями, но на деле приходится просить о помощи окружающих, либо вовсе ездить на специальном такси, жалуется инвалид 1 группы Клавдия Темирова. Речь о маршрутах №9, 23 и 27, говорит горожанка.

КЛАВДИЯ ТЕМИРОВА, жительница г.Петропавловска:

— Там есть подъемник — завели.

Но перевозчики этот факт отрицают. Аким Петропавловска посоветовал в следующий раз фиксировать такой факт на видео. Также на встрече с населением горожане поднимали вопросы благоустройства, дорог, очереди на жильё, озвучивали проблемы аварийных домов.

Айгерим Хамзина