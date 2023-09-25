Восьмиклассник разбил остановку в Петропавловске

Подросток разбил остановку в Петропавловске. Павильон возле пересечения улиц Жамбыла и Партизанской был разбит в ночь на 17 сентября. Камера видеонаблюдения ЦОУ запечатлела двух молодых людей по улице Жамбыла около полуночи. Один из них ударом ноги разбил стеклянную стену павильона, после чего убежал. Сотрудники нашли 14-летнего подростка. Вместе с мамой его вызвали в участковый пункт полиции, где он сознался в содеянном. По словам восьмиклассника, удар был нанесён в раздражении из-за спора с приятелем. Собран материал по «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним». Санкция статьи подразумевает штраф в размере 7 МРП, это 24 тысячи тенге. Кроме того, суд может обязать родителей несовершеннолетнего восстановить причинённый ущерб. Также они привлечены за пребывание несовершеннолетнего вне жилища в ночное время.



Айгерим Хамзина