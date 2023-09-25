В СКО назначили акима области

В СК назначили акима области. По поручению Главы государства руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области. Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо Президента Республики Казахстан о внесении кандидатур Сатжана Аблалиева и Гауеза Нурмухамбетова на должность акима Северо-Казахстанской области. Согласно результатам открытого голосования 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовали 174 депутата. По итогам голосования Главой государства был подписан Указ о назначении Гауеза Нурмухамбетова акимом Северо-Казахстанской области. В ходе представления нового акима активу области Олжас Бектенов отметил, что Гауез Нурмухамбетов обладает большим опытом работы на ответственных должностях в центральных и местных государственных органах.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Приложу все усилия, знания и опыт, чтобы оправдать высокое доверие главы государства. Потенциал СКО большой. Сегодня вместе с вами, найдя точки соприкосновения, мы все сделаем для того, чтобы выполнить все поручения главны государства и все программные документы нашего правительства.

Руководитель Администрации Президента поблагодарил Айдарбека Сапарова за эффективную работу на посту акима области и отметил, что под его руководством в регионе повысились темпы развития агропромышленного комплекса, введены новые предприятия, привлечены инвестиции, повышена туристическая привлекательность региона.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Оправдать большое доверие Президента не так просто. Благодаря вашей поддержке, помощи, вашему упорному труду те планы, которые мы наметили в этом году, почти все исполнили. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Я думаю, благодаря единству, взаимопониманию будет успех и дальнейшее развитие нашей области.

Особое внимание было уделено поручениям Главы государства, озвученным в Послании. Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2. Олжас Бектенов, пожелав успехов Гауезу Нурмухамбетову в ответственной работе на посту акима Северо-Казахстанской области, выразил надежду, что вновь назначенный аким приложит все силы для процветания и развития региона, оправдает высокое доверие, оказанное ему Главой государства и жителями области.

Айгерим Хамзина