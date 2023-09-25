В селе Бесколь открыли три спортивных площадки

В селе Бесколь восемь спортивных площадок, теперь их стало на три больше. Новые места для занятий волейболом, баскетболом и футболом открыли в парке отдыха «Кызылжар». Помимо них здесь появится игровая площадка для детей.

САРА КАЛДАЕВА, руководитель отдела культуры, развития языков и спорта Кызылжарского района:

— Эти площадки дадут новый импульс нашему населению, доступ к этим площадкам будет свободный. В районе динамично развивается спорт, наш район всегда добивается успехов. В течение пяти лет мы занимаем лидирующее положение по всем видам спорта.

Подрядчик — ТОО «Strong Service», стоимость проекта составила 48 млн тенге. На возведение ушло три месяца. Валерия Шишкина — капитан женской волейбольной команды. Говорит, что девушки очень обрадовались новому месту для тренировок на открытом воздухе.

ВАЛЕРИЯ ШИШКИНА, капитан женской волейбольной команды Кызылжарского района:

— Я, как представительница волейбола, участвую в классическом и пляжном. Раньше не было возможности подготовиться на пляжную олимпиаду, потому что там всегда играют двое, на улице. И получается так, в зале подготовка уже не та.

Спортсмены уверены, что в новых улучшенных условиях качество подготовки команд вырастет, а значит, призовых мест в арсенале кызылжарских сборных станет куда больше.

Анна Богословская

