Сельскохозяйственная ярмарка прошла в селе Бесколь

Осенняя страда в самом разгаре, настала пора запастись перед холодной североказахстанской зимой. На ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в селе Бесколь товаропроизводители по сниженным ценам предлагали овощи, мясо, яйца и молочные продукты.

ДАУРЕН ШАКАНОВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— Здесь у нас участвуют девять округов из Кызылжарского района, также есть крупные сельскохозяйственные производители. Мы бросили клич, товаропроизводители сами отозвались и приняли активное участие.

Раскупают товары быстро, за первый час продавцы реализовали большую часть привезенных товаров. Картофель здесь можно купить по 110 тенге, яйца — по 350.

— Ну, вот у мужчины окуня на уху взяла.

— Курочку домашнюю взяла, не знаю, какая она там. И говорю: не будет она долго вариться? А то я в магазине оптовом взяла, так три часа варила, старая. Нет-нет, по 500, ну это терпимо еще для нас.

Немалым спросом на ярмарке пользуется мясо птицы, торговля идет полным ходом, говорят продавцы.

ТАТЬЯНА ПЕРКИНА, продавец:

— Курочка у нас по тысяче тенге, грудка по 1300. Привезли мы полтонны и половину уже продали.

Ярмарка кормов для животных будет ожидать покупателей 7 октября. На ней жителям Бесколя предложат сено, солому, фуражное зерно.

Анна Богословская

