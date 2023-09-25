Регистрация фактов бытового насилия возросла в СКО

В Петропавловске суд отказал в примирении жертве бытового насилия. Причина — законодательные новшества, запрещающие повторное примирение в течение года. В апреле жительница Петропавловска обратилась в полицию с просьбой защитить её от супруга, учинившего домашний дебош. 31-летнему горожанину грозила административная ответственность, однако в суде жена, поверив обещанию мужа исправиться, примирилась с ним. Дебошир недолго держал слово, в июле вызов повторился. Более того, пока велось административное производство, мужчина устроил дома ещё один пьяный скандал. Тем не менее, жена вновь попросила о примирении. Новые законодательные нормы, вступившие в действие с 1 июля, запрещают примирение по фактам бытового насилия чаще одного раза в течение года. Постановлением суда нарушителю назначено наказание — по 5 суток административного ареста за каждый факт семейного дебоша. За первое полугодие 2023 года в области составлено 830 протоколов, за июль и август — 583.



Камилла Карим