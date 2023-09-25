Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем труда! Этот важный праздник посвящен настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны.

В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины. Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие «Адал азамат». Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь. Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху.

Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа. Глубоко убежден, что Справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!», — сказал Президент.