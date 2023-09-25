Праздник урожая «Сомбеля Байрам» прошел в АНК

В татаро-башкирском центре «Дуслык» при областной ассамблее народа Казахстана впервые прошел праздник урожая «Сомбеля Байрам». Его отмечают после сбора осеннего урожая, в день осеннего равноденствия, когда день равен ночи.

ЗУЛЕЙХА БИКМЕТОВА, представитель татаро-башкирского центра «Дуслык» АНК СКО:

— Этот праздник отмечали раньше. Выбирали золотоволосую, голубоглазую, стройную трудолюбивую девушку, надевали ей венок из пшеницы. Она была хозяйкой праздника. Сегодня мы пригласили детей. Дети будут читать стихи. Мы будем играть в игры. Вот именно сбор колосков, угадывание, что у нас в мешке? Какие, к примеру, макаронные изделия? Ну, думаем, что программа будет интересная. Будут танцы, будет музыка.

Поразили зрителей своим веселым и красивым танцем «Ерке кыз» группа «Нур шашу». Одна из солисток коллектива — Айша Салимгерей. Танцами она занимается почти 4 года.

АЙША САЛИМГЕРЕЙ, участница танцевальной группы «Нур шашу»:

— У нас в группе 12 девочек. Наш танец называется «Ерке кыз». Про веселую девочку. Мы занимаем иногда третьи места, Гран-при берем. Мы готовим танец на свой юбилей. Нашей группе будет 10 лет.

Праздник урожая в татаро-башкирском центре планируют проводить ежегодно.

Камилла Карим