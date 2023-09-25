День открытых дверей провели в областном онкоцентре

День открытых дверей состоялся в областном онкоцентре. Здесь каждый желающий смог посетить врача любого направления и пройти обследование.

НАИДА НАБИУЛЛИНА, онкогинеколог многопрофильной областной больницы:

— Некоторые женщины были отправлены на дополнительные методы исследования, на УЗИ, и практически у всех мы брали мазки на раковые клетки. Я считаю, что такие Дни открытых дверей нужны и посещать их обязательно. Есть такие женщины, которые не посещали гинеколога около 5 лет и более. Сегодня на осмотре у нас диагностировались патологии.

Всего в этот день онкогинеколога посетили 13 женщин. Каждая пациентка получила рекомендации. Распространенной болезнью является рак шейки матки. Он встречается очень часто, говорит врач. Одной из причин развития патологии может быть вирус папилломы человека или же ВПЧ, который передаётся половым путём. Потому посещать кабинет гинеколога рекомендуют хотя бы раз в год ради профилактики, даже если нет никаких жалоб.

ВАЛЕНТИНА ЖАРКОВА:

— Очень хорошо, и мы, пенсионеры, рады, что нам сделали такой день. Мы обошли всех врачей, которых нам надо. Спасибо тем, кто это организовал. И обследуйтесь, не бойтесь. Всё будет хорошо!

Такие акции проводятся для своевременного выявления изменений, предшествующих серьёзным заболеваниям. Чем раньше патология будет выявлена, тем лучше, говорят врачи. Такие Дни открытых дверей в онкоцентре проводят каждый месяц. Участвовать в нём может любой желающий. Особенно рекомендовано посещение людям старше 35 лет.

Диана Салихова