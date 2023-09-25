Аким СКО сделал объезд по областному центру

Аким области Гауез Нурмухамбетов сделал объезд по областному центру. Первым делом глава региона посетил развивающийся микрорайон «Жас Өркен». Рядом с новостройками по улице Порфирьева в ближайшее время завершится благоустройство.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Пока первый слой асфальта положили. Сейчас люки выложим и будем второй слой ложить. В рамках благоустройства у нас две улицы: Порфирьева и Крылова. Мы должны в этом году хотя бы одним слоем пройти, чтобы грязь убрать. Что касается домов, то данный дом уже заселен, кредитное жилье. Вот этот дом только будем заселяться. В данный момент здесь еще нет постоянного электричества.

По словам градоначальника, к электричеству 144-квартирную многоэтажку подключат на этой неделе. Квартиры в доме уже распределены, их владельцы ждут новоселья. Сдача новостройки затянулась из-за недобросовестного подхода к подведению инженерных сетей. Ответственность за это лежит на ТОО «Мөлдір».

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас нужно смотреть качество, чтобы они качественно все работы завершили.

В этом же дворе находится новостройка, которую возводит ТОО «Курылыс Сервис СК». Дом должны сдать в декабре. Глава региона поинтересовался, успевает ли подрядчик уложиться в отведенный срок.

БЕКСУЛТАН ДЖУНУСОВ, заместитель директора ТОО «Курылыс Сервис СК»:

— На сегодня 12 каменщиков работают, идет по сроку, три этажа осталось . Ориентировочно через месяц должны коробку полностью закончить. Параллельно внутренние ведем работы.

ВИКТОР ЕРОШЕНКО, эксперт ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»:

— Качество удовлетворительное, все согласно проекту.

В этом же микрорайоне осенью 2021-го ТОО «Альфа-Север» начало возводить поликлинику на 250 посещений. Объект планировали сдать в эксплуатацию в прошлом году. Подрядчик не успел в срок обшить здание из-за проблем с поставщиком материала. Предполагается, что поликлиника откроет свои двери 30 сентября.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Порядка 25 тысяч человек мы планируем выделить на данную поликлинику, прикрепить сюда, чтобы уменьшить очередность. По городу имеются три государственные поликлиники. Каждая обслуживает порядка 70 тысяч населения.

После Гауез Нурмухамбетов ознакомился с ходом строительства домов на улице Горького.

ЗУЛЬФИЯ ХАЛИТОВА, заместитель директора ТОО «Единство»:

— 202-квартирный дом у нас готов. Остались только клининговые работы, т.е. помыть, прибрать. По односекционному 101-квартирому дому. Здесь ведутся отделочные работы, трудятся 60 человек. В октябре мы этот дом сдаем. 101-квартирный дом, здесь у нас 40 отделочников на сегодня работают. Этот дом тоже планируем к октябрю сдать. По 202-квартирному дому. По сетям мы уже приступили.

Эту новостройку сдадут 25 декабря. Параллельно на улице Горького проходят работы по благоустройству.

ВИГЕН МЕЛКОНЯН, начальник участка ТОО «Новинтех»:

— Покупаем асфальт и делаем. Два дня подготовим и проезд обеспечим до конца дороги.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В один год, когда инженерные коммуникации сделали, провели водопровод, канализацию и сразу ложим асфальт. А это не совсем хорошо. Поэтому сегодня правильное решение город принял, уложить только нижний слой полотна. Чтобы на следующий год уже с учетом шероховатостей, где-то оно провалится, будет движение грунта. Потом уже все это можно будет подправить.

После глава региона ознакомился с реконструкцией улицы Жумабаева. Работы по укладке нового полотна здесь должны завершить в октябре.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Окончательный слой положили асфальта. В этом году должны закончить дорогу, сделать все съезды.

БЕКСУЛТАН ДЖУНУСОВ, заместитель директора ТОО «Курылыс Сервис СК»:

— Параллельно ведем работы по бордюрам, тротуарным дорожкам. Порядка 70% мы уже сделали.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Каждые 10 дней будем ездить, поэтому я на этом же участке еще буду.

А от улицы Чкалова до Мусрепова средний ремонт проводит ТОО «Благоустройство-Север».

БОЛАТ БУХАНОВ, директор ТОО «Благоустройство-Север»:

— Штробим, наружные сети связи проводим. Колодцы, ливневки перенесли. Фонари перенесли. Расширились на 3,5 метра.

Здесь же аким области ознакомился с темпами строительства двух 126-квартирных домов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Инженерные коммуникации сделали, горячую воду подвели, электричество тоже.

СЕРИК БУТУРГАНОВ, главный инженер ТОО «Энерджи-Тараз»:

— По инженерным сетям все завершено, МАФЫ установили. Только у нас остался второй слой асфальта.

А в этой новостройке в октябре приступят к установке лифтов. В середине ноября жильцы этого дома смогут отпраздновать новоселье. По соседству от этих многоэтажек возводится 90-квартирный дом. Сдать его должны в декабре.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Здесь еще не до конца снесли дома, чтобы освободить пространство для благоустройства.

Градоначальник заверил, что никаких проблем здесь не возникнет. Активные работы ведутся по благоустройству сквера в Мещанском лесу. Под него отвели чуть больше 3 гектаров.

МАЛИК ИСИН, руководитель ТОО «Мирас Group»:

— У нас здесь футбольное поле мини, поле для тренажеров, потом BMX-площадка. Будут два волейбольных и баскетбольное поля, теннисный корт и детские площадки.

Для ребят разных возрастов. Здесь же по проекту будет открытый амфитеатр. В микрорайоне «Орман» ТОО «ASTI» возводит объект образования, рассчитанный на 600 учащихся. Он строится в рамках проекта «Комфортная школа».

ЖАКСЫБЕК САРСЕНОВ, начальник участка ТОО «ASTI»:

— Мы приступили в августе. Ограждение мы ставили, видео-наблюдение и освещение будет. Если геологию нам сделают, мы будем рыть котлован. Пойдет полноценное строительство. Наша компания в Астане занимается строительством школ.

После этой строительной площадки глава региона ознакомился с благоустройством территории рядом с шестью 100 квартирными домами в микрорайоне «Береке». Сдача арендного жилья сильно затянулась. Работы по прокладке инженерных сетей здесь вышли на финишную прямую, укладку полотна должны завершить в течение месяца.

— Надо сделать, сможете? -Да. Осилите? -Да. До первого ноября надо закончить.

В микрорайоне «Береке» полным ходом идет благоустройство сквера у строящейся мечети. Его украсят молодые тополя, хвойные деревья, дубы. Работы по укладке брусчатки здесь почти завершили.

Дарья Пышмынцева

