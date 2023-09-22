В РК внедряется новая система градостроительной экспертизы

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бахытжана Жунисбекова.

Эта система станет действовать с января 2024 года и предусматривает обязательную комплексную градостроительную экспертизу всех градостроительных проектов, после чего проекты будут зарегистрированы в информационной системе государственного градостроительного кадастра. Новая система направлена на обеспечение соблюдения градостроительных и технических нормативов, а также государственных норм в области архитектуры и градостроительства. Градостроительные проекты, не прошедшие эту экспертизу, не смогут быть утверждены и реализованы, что, как ожидается, поможет решить множество проблем граждан, включая выдачу земельных участков и разрешений на строительство без соответствующей документации.