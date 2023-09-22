В Казахстане усовершенствуют процесс участия в долевом строительстве

Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МПС РК Руслан Лепесов.

«На сегодня у нас законопроект находится в части совершенствования процесса участия в долевом строительстве в Мажилисе. Мы хотим в рамках данного законопроекта более ужесточающие правки включить в части того, чтобы все договора долевого участия путем регистрации права требования проходили регистрацию в органах юстиции. Далее мы хотим, чтобы все платежи перешли в безнал, то есть чисто безналичным расчетом, чтобы рассчитывались люди. Плюс запрет рекламы там, где отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков», — сказал Руслан Лепесов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер заявил, что на сегодня большую угрозу создают договоры предварительного бронирования, которые не гарантируют приобретения жилья.