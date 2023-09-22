В 46 социальных объектах Петропавловска уже дали отопление

В Петропавловске до официального старта отопительного сезона точечно подключают образовательные и медицинские учреждения по заявкам их руководителей, передает пресс-служба АО «Севказэнерго». На сегодня отопление подали в 32 детских сада, 10 школ и 4 больницы. Кроме того, 76 домов частной постройки также получают отопление. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» напоминают, что подключиться к системе теплоснабжения раньше отопительного сезона могут объекты, которые заранее получили паспорта готовности.



Айгерим Хамзина