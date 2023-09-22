Создать отдельную жилищную программу для медработников предлагают в Казахстане

О жилищных проблемах медицинских работников рассказала сенатор Бибигуль Жексенбай. По ее словам, 40% медицинских работников, которые работают в государственных организациях здравоохранения столицы, не имеют собственного жилья.

«Госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем предоставляются военнослужащим и другим получателям социальной помощи, но нет ни одной доступной программы или льготного кредитования для медицинских работников. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о принятии отдельной жилищной программы или льготного кредитования для категории медицинские работники», — сказала Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе на заседании Сената.

Депутат также обратила внимание Правительства на вопрос увеличения отпускных дней для медицинских работников. Всего количество дней ежегодного трудового отпуска медицинских работников поликлиники составляет от 36 до 42 календарных дней в зависимости от условий труда.