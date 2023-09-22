Проезд в автобусе подорожает с 25 сентября в Петропавловске

Проезд в автобусах подорожает с 25 сентября. Общественным транспортом ежедневно пользуется большинство горожан. Добираются на работу, учёбу или передвигаются по каким-то другим делам. Как минимум, 2 раза в день. Как же отнеслись петропавловцы к такой новости?



— Плохо. Для школьников это очень плохо, потому что будет больше уходить денег на проезд.

— Я не знаю даже, как к этому отнестись. У нас есть автомобиль. Бензин дорожает, газ дорожает. Возможно, это и логично.

— Человек, например, два раза в день ездит, и если посчитать, то это очень сильно выросло. Это на одну поездку на 20 тенге вырастет, а если на 60 поездок, то на 1200 уже выросло.

— Я на автобусе езжу очень редко, поэтому цены особо не знаю. Может, раз в месяц съезжу. В основном, на велосипеде. Это намного удобнее и лучше.

Со следующей недели для взрослых стоимость проезда в общественном транспорте при безналичной оплате составит 100 тг, наличными — 170тг. Для детей половина суммы — 50 и 85 тенге соотвественно. В ассоциации «СКО Автотранспортный союз» пояснили, с чем связано повышение тарифа?

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Повышение стоимости проезда последний раз было в 2017 году. Это порядка 7 лет, можно сказать. С учётом подорожания всех составляющих это вынужденная мера. Я думаю, достаточно времени в поддержку социального уровня населения стоимость проезда не поднималась. Если взять в сравнение другой регион, тот же Кокшетау или Костанай, то там с января существующая стоимость. У нас только с 25 сентября.

Существует проблема также в кадрах, а точнее в их дефиците. Часто поступают жалобы и о нехватке автобусов на маршрутах 8-м, 6-м и 101-м. Всё это связано с финансированием.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Сейчас мы предоставляем расчёты, ведём диалог с местными исполнительными органами. Отчасти и с областным акиматом, потому что в городском акимате недостаточно средств для субсидирования. Те средства, что были заложены в городском акимате, уже выделены. Средств недостаточно.

Перевозчики рекомендуют жителям приобрести специальную карту для оплаты проезда — Alem pay. По словам специалистов, этот вид оплаты позволяет вывести из теневой экономики те средства, которые не позволяют в полном объёме получать субсидии. Поступили в продажу и детские карты, которых не было некоторое время. Их можно приобрести по трём адресам: в офисе компании «Alem pay» — Жабаева,174, в 26-м кабинете, в магазине «Караван» и справочной автовокзала.

Диана Салихова