Правительство РК утверждает концепцию развития языковой политики на 2023-2029 годы

Знание государственного языка — долг каждого казахстанца. Прошло более 30 лет, как наша страна обрела Независимость. Тем не менее, казахский язык не сильно распространен, в том числе и в государственных структурах. О повышении статуса госязыка часто говорят эксперты. Одно из нововведений, которое хотят принять на правительственном уровне, — требование обязать высокопоставленных государственных служащих знать казахский язык. В их числе — министры, акимы и их заместители.

ЕРБОЛ ТЛЕШОВ, председатель комитета языковой политики министерства науки и высшего образования РК:

— В этом или в следующем месяце Правительство Казахстана утверждает концепцию развития языковой политики в республике на 2023-2029 годы. В рамках концепции будут впервые созданы лексико-грамматические минимумы слов казахского языка. Сколько слов изучается в каждом классе, какова их потребность. Она определяется различными требованиями: например, частота употребления, семантическое значение слов. У нас это не практиковалось. Поэтому это правда, что школьные учебники не работают.

Представитель международного общества «Қазақ тілі» Жанат Мухамеджанов полностью согласен с новыми требованиями.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, представитель СКОФ ОО «Международное общество «Қазақ тілі»

— По моему мнению депутаты нашей страны тоже обязаны знать язык, потому что они говорят от имени народа. Если смотреть на ситуацию именно с этой точки зрения, то каждый будет стремиться к знанию языка. Надо создать со стороны государства необходимость, чтобы народ изучал язык.

Наравне с казахским официально употребляется русский язык. Отвечать человеку нужно на том языке, на каком он обратился, считает Жанат Мухамеджанов.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, представитель СКОФ ОО «Международное общество «Қазақ тілі»:

— В нашей стране нет языкового давления. Каждый имеет право говорить на своем языке. У некоторых нет энтузиазма и стремления выучить государственный язык. Мы должны помочь молодому поколению в этом.

Начинать нужно с детства, говорит Жанат Мухамеджанов. В первую очередь дети должны изучать родной язык дома.



Камилла Карим