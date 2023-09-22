Перевозчики по двое суток стоят на казахстанско-российской границе из-за новых правил

На незаконную проверку полицейских пожаловался бизнесмен в Петропавловке. С жалобой он обратился в прокуратуру области. После разбирательств выяснили, что проверка действительно была незаконной, её отменили. Всего прокуроры области с начала года защитили права 2 200 предпринимателей, к ответственности привлекли 14 лиц. Среди них чиновники из областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. Этим летом они незаконно приостановили выплату субсидий фермеру из района имени Г.Мусрепова.

ТИМУР КУРТАЕВ, старший прокурор управления прокуратуры СКО:

— Установлено, что приостановление выплат правилами не предусмотрено. Есть только 2 варианта: выплатить или отказать. Прокуратурой области было внесено 2 акта надзора, по результатам которых 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сумма субсидий в размере 1 млрд тенге предпринимателю выплачена, по оставшейся сумме идёт работа по выплате.

Свой вопрос на встрече с прокурорами озвучила предпринимательница Ольга Искакова. Долгое время она не может получить возврат по НДС. Госорганы уже нарушили все сроки, говорит бизнесвумен.

ОЛЬГА ИСКАКОВА, финансовый директор ТОО «Торговый дом «Мельница», директор ТОО «Барс-NORD»:

— Мы подали повторно возврат за 4 и 1 кварталы, нам одобрили. 31 августа мы отправили заявление на возврат, но по факту на сегодня денег нет. Звоним в ДГД, там говорят, что казначейство не перечислило. В казначействе говорят, что минфин деньги «не посадил». Когда будет возврат, мы не знаем.

Главный прокурор области сообщил, что этот вопрос они поднимут на республиканском уровне и сообщат о сложившейся ситуации в Генеральную прокуратуру. Решать в этих кабинетах будут и вопрос предпринимателя Омари Харбедии. На казахстанско-российской границе ввели электронные очереди, которые должны были упростить работу грузоперевозчиков. Но на деле вышло наоборот. Сейчас водители вынуждены сутками стоять на границе. Чтобы преодолеть 500 км до российского города, у большегруза уходит в лучшем случае трое суток. Срываются сроки поставок, а водители не хотят выходить на работу.

ОМАРИ ХАРБЕДИЯ, председатель отраслевого совета транспорта и логистики при региональном совете Палаты предпринимателей СКО:

— Он понимает, что ехать ему несколько часов, а стоять сутки или двое на границе. Туда едешь — сутки простоял, обратно ещё сутки. В одну и другую сторону стоит вереница по 5-6 км. На этой неделе даже до 8 км была очередь. О каком развитии приграничной торговли и бизнеса можно вести речь, когда нет элементарных условий, чтобы цивилизованно всё это сделать. А впереди зима.

На границе не созданы условия для такого долгого ожидания. Водители жалуются, что нет магазинов и туалетов. А этот проект электронных очередей не прошёл проверку в пилотном режиме, говорит Омари Харбедия.

Айгерим Хамзина



