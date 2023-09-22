Министр сельского хозяйства РК встретился с аграриями Есильского района

В рамках рабочего визита Айдарбек Сапаров ознакомился с ходом уборочной кампании и встретился с аграриями на одном из полей ТОО «Рустикус» Есильского района. В этом году здесь хлеб засеяли на 3-х тысячах гектарах. Уже собрали порядка 95%.

АБАЙ НУРСЕИТОВ, агроном ТОО «Рустикус», Есильский район:

— По урожайности у нас 20 ц/га. Качество зерна в этом году хромает. Клейковина упала.

Собирать урожай вовремя мешали частые проливные дожди. Сейчас погода более — менее установилась, поэтому завершить уборку постараются в скором времени. В этом направлении хлеборобам предстоит выложиться максимально. Если необходима помощь, государство поможет, говорит глава минсельхоза.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Готовы поддержать и помочь. Первое, это удешевлённое дизтопливо, у кого есть сушильные агрегаторы, всем элеваторам обязательно выделим. Уже заявка подана. Вы сейчас должны вовремя подать систему. Второе, это пролонгации кредитов. И третье, это остатки субсидий, которые мы должны перед фермерами закрыть задолженности до конца года.

Все вопросы будут решать оперативно, без внимания не останется ни один хлебороб. Самое главное, в нелёгком деле — боевой настрой, отметил Айдарбек Сапаров. Между тем, аграрии с нетерпением ждут установочную цену на зерно.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Я провёл совещание с руководителями корпораций. В течение 15-ти дней мы должны установить цену. Скоро её опубликуем. Сейчас мы работаем, собираем информацию и проводим анализ. Но, хочу сказать, цена будет среднерыночной». Внутренний рынок обеспечен на 100%. Мы можем сказать это с уверенностью. Кроме того, экспорт будет обязательно. Правда, его объём уменьшится. Если в 2022-м году мы продали около 9-ти млн тонн зерна, то в этом — около 6-ти млн тонн.

Ещё один немаловажный вопрос, который обсуждали на встрече, это субсидии. Местным аграриям государственная помощь оказывается по плану, отметил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

Алишер Ашимов