Касым-Жомарт Токаев дал поручения Зульфие Сулейменовой

Глава государства принял Советника Президента – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Специальным представителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям – 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года и Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году. Президент также отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана.