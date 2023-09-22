Глава минсельхоза посетил район Шал акына

Это одно из полей местного агрария района Шал акына Александра Лугинина. Сейчас здесь во всю кипит работа, ведь из-за дождей уборочная кампания затянулась. «Если бы погода была благоприятной, мы бы уже закончили», — говорит сельхозник. На данный момент убрали лишь 50% площади.

АЛЕКСАНДР ЛУГИНИН, директор ТОО «Стимул-23», район Шал акына:

— Посевная прошла хорошая, уборочная очень сложно. Как говорят опытные люди в сельском хозяйстве, 25 лет такой погоды не было. Сложная ситуация. Только по сути сейчас начали убирать нормально. Если будет поддержка, фермеры будут жить дальше, но если не будет, то все, мы перестанем развиваться, перестанем повышать зарплаты, вовремя платить налоги.

Прибывший на встречу с местными аграриями министр сельского хозяйства заверил, помощь окажут. Меры для поддержки сельхозников уже предпринимаются. С 18 сентября начался прием заявок на выделение дополнительных объемов дизельного топлива для сушки зерна. Решаются и другие важные вопросы.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

-Вопрос пролонгации кредитов. Все финансовые институты в курсе. С каждым хозяйством будут индивидуально заниматься. Пролонгация будет. По субсидированию задолженности в целом по республике 155 миллиардов. До конца года постараемся погасить данную сумму. И конечно, в продкорпорации у нас есть переходящее зерно, кто семена не засыпал, мы сейчас проверяем на всхожесть, чистоту, если будет соответствовать, семейной фонд как товарный кредит раздадим вам под урожай. Все эти вопросы будут решены.

Вместе с Айдарбеком Сапаровым также в регион приехали председатели Правления Аграрной кредитной корпорации и Правления Продкорпорации. Сельхозтоваропроизводители задали им и министру ряд волнующих их вопросов. Они, с свою очередь, заверили, что возьмут их на заметку и постараются помочь в решении. В целом, в районе Шал акына завершить уборку зерновых культур должны к октябрю, если позволят погодные условия. Средняя урожайность сейчас составляет 10 центнеров с гектара.

ТИЛЕК СУРАГАНОВ, и.о.руководителя отдела сельского хозяйства района Шал акына:

— Были вопросы по удешевленному дизельному топливу на сушку зерна, сейчас вот буквально дня 2 назад начали уже подавать заявки на удешевленное дизельное топливо. На сегодня уже все подали заявки. Площадь посева у нас получается по зерновым 202 тысячи гектаров, а масличных — 45 тысяч гектаров.

На сегодня убрано 65% зерновых и 20% масличных культур. Стоит отметить, что в районе Шал акына в сентябре при норме 29 миллиметров осадков уже выпал 51 миллиметр. Айдарбек Сапаров пожелал аграриям удачи и заверил, что государство не оставит фермеров без поддержки.

