Аким Петропавловска наградил победителей конкурса «Үздік шебер-2023»

День труда — это не столько «красная» дата в календаре, сколько показатель качества трудовой жизни. Качество трудовой жизни — это стабильная занятость, безопасная рабочая среда, достойный уровень оплаты труда, социальные гарантии.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, Аким г.Петропавловска:

— Все мы работаем в едином механизме ради общей цели в достижении благ, продвижении страны на новый этап развития. Государство обеспечивает меры содействия занятости граждан. С начала года создано около 2 тысяч рабочих мест. Трудоустроено около 3700 человек.

Подвели в этот день итоги профессионального конкурса. Общий призовой фонд — более 1 миллиона тенге. Победители 1 мест получили — 100 тысяч тенге, за вторые места сертификат на 75 тысяч и за третье место 50 тысяч тенге. В номинации лучший сварщик победил Антон Оглоблин, по профессии мужчина — каменщик. Но полюбил и переквалифицировался в другую специальность.

АНТОН ОГЛОБЛИН, Победитель в номинации «Сварщик»:

— В профессии не разочаровался, работаю давно. Я самоучка, диплома нет. В самом конкурсе не разочаровался, хотелось бы чтобы они проводились не только в день труда. Но и чтобы конкуренции было побольше. Варю отопление, металлоконструкции и все прочее.

Не боится тяжелой работы и Владимир Сиринов. От его профессионализма зависит комфорт и чистота любого дома или офиса. Умения мастера оценили жюри. Мужчина победил в номинации «Сантехник».

ВЛАДИМИР СИРИНОВ, Победитель в номинации «Сантехник»:

— Учился в ПСЭК, прошел курсы сантехника. Потом начал работать. Работал в «СК-Зертеу», потом сам на себя. У нас бригада своя, профессия нравится. Работу свою знаю, умею, делаю качественно.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом ко Дню труда.

Материал подготовлен корреспондентами т/к «Кызылжар»