Полиция усилит контроль за детьми

С началом учебного года ювенальная полиция намерена обратить особое внимание на студенческие общежития и места, где чаще всего гуляет молодежь. Цель такого контроля — обеспечить безопасность и предупредить преступления. В этом вопросе правоохранителям помогают педагоги.

ЛАЗЗАТ ЖАЛМУКАНОВА:

— Самый главный вопрос, проходящий «красной чертой» — это профилактика. Предупредить, рассказать детям — это первостепенная задача. А кто ближе всего к детям? Конечно же, классные руководители. Дети основную часть времени проводят в школе, поэтому разъяснения очень важны. Ну, а в остальное время за досуг детей ответственность несут родители.

Но, не все родители справляются со своими обязанностями по воспитанию детей. С начала года полиция провела 445 рейдов и более 20 локальных отработок, к административной ответственности привлекли 2082 человека, которые отпустили своих чад гулять ночью. Еще 614 официальных представителей отвечали за неисполнение обязательств по воспитанию детей. Задача полиции состоит и в том, чтобы предупредить распространение наркомании среди подростков, не допустить участия несовершеннолетних в преступных схемах.

ЕВГЕНИЙ СКОРОЩЁКО, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— Рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и учащихся средне-специальных учебных заведений. По результатам совещания выработаны решения по активизации профилактической работы, которым совместно будем следовать в течение всего учебного года. Данные мероприятия находятся на контроле департамента полиции.

На учете в областной полиции состоит 158 родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию детей. Стражи правопорядка подчеркивают, что их работы и педагогов недостаточно, прививать ценности и объяснять правила поведения все же должны законные представители. Работа по надзору за общежитиями и излюбленными молодежью местами в Петропавловске и районах области будет проводиться наиболее активно в начале учебного года.

Анна Богословская