Более 5 тысяч жителей СКО не заплатили налог на имущество

До 1 октября казахстанцы должны оплатить налог на имущество, напоминают в областном департаменте госдоходов.

НАТАЛЬЯ НЕКРАСОВА, руководитель управления департамента государственных доходов по СКО:

— С июля территориальными органами государственных доходов производится разноска уведомлений о сумме налога. Если Вы по какой-то причине не получили уведомление об исчисленных суммах налога, например, проживаете в другом городе, то Вам необходимо обратиться в территориальное управление госдоходов по месту нахождения имущества или позвонить в контакт-центр по номеру 1414.

Получить уведомления налогоплательщики могут и в мобильных банковских приложениях. Здесь же самостоятельно узнать и о суммах исчисленного налога. В нашей области задолженность по налогу имеют более 5 тысяч жителей. Общая сумма достигла 10 млн тенге. Причины разные, отмечают специалисты. Но, в большей части североказахстанцы ответственно подходят к этому.

— Естественно, плачу. И считаю, что надо обязательно заплатить налоги.

— Уведомления приходят, плачу. Конечно, необходимо платить. Иначе останешься в должниках.

Если задолженность налогоплательщика превышает 1 МРП, то 3 450 тенге, то его направляют на принудительное взыскание судебным исполнителям. Они, в свою очередь, могут принят меры. Например, наложить арест на имущество или же запретить выезд из страны.

Алишер Ашимов