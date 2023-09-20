Заводчанин из Петропавловска прошёл на республиканский этап конкурса «Еңбек жолы — 2023»

Не боится тяжёлой работы, ответственный, мастер на все руки. Так об Алибеке Уатаеве отзываются его коллеги и руководство. Парень трудится мастером участка на Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения. Пришёл сюда сразу после окончания университета в 2019 году. Здесь его тепло приняли и поручили важную работу — контролировать весь производственный процесс на участке.

АЛИБЕК УАТАЕВ, мастер участка АО «ПЗТМ»:

— Утро начинается с того, что я распределяю работу по участкам. В течение дня я слежу за процессом работы. Заготовка, мехобработка и сборка изделия — всё на одном участке. Изделия в основном гражданского направления. Это подъёмные установки, машины для ремонта нефтяных скважин.

Каждая, даже самая маленькая деталь должна быть выполнена идеально. От неё зависит работа всего огромного механизма. За качеством следит Алибек Уатаев. Его ответственный подход к работе, навыки и умения оценили на региональном конкурсе «Еңбек жолы — 2023». Там 26-летний Алибек занял первое место в номинации «Лучший молодой работник производства».

АЛИБЕК УАТАЕВ, мастер участка АО «ПЗТМ»:

— Нужно было снять видеоролик о себе и своей работе. Мы сняли выиграли. Теперь дальше республиканский.

Результаты республиканского этапа конкурса станут известны 22 октября.

Айгерим Хамзина