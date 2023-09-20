В Казахстане отменили льготное автокредитование

Льготное автокредитование под 4% теперь не доступно в Казахстане. Все средства пойдут на приобретение общественного транспорта. Передает aikyn.kz. По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, ведется соответствующая работа по увеличению единиц общественного транспорта.

КАНАТ ШАРЛАПАЕВ, министр промышленности и строительства РК:

— У нас сейчас в приоритете общественный транспорт. Это связанно с тем, что у нас в Казахстане высокий спрос на него, поэтому мы намерены в первую очередь обеспечить жителей городов общественным транспортом.



Камилла Карим