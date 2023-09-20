Реконструкция сетей филиала «Есиль Су»

Булаевский производственный участок в селе Водопроводном Кызылжарского района обеспечивает питьевой водой 6 районов области. Изношенность сетей составляет порядка 60%, из-за чего только за этот год произошло более 500 аварий.

Кайырбек Кашикпаев, начальник Булаевского производственного участка:

— На Южном водоводе планируется замена 5,1 км трубы 400-й, тоже ПНД, которая была уложена в 2009-м году. Будем менять стальную трубу диаметром 500 на 400-ую ПНД.

Именно в этих резервуарах вода проходит все стадии очистки, прежде чем пустить ее по основному водопроводу. В этом году на реконструкцию сетей водоснабжения Булаевского производственного участка выделили более 300 млн тенге. На эти средства здесь закупили новые насосы, которые будут экономить электроэнергию, отмечает начальник участка, плюс к этому приступили к замене самих труб. В этом месяце меняют трубопровод «Красная горка-Бишкуль».

Никита Забавин, главный инженер филиала «Есиль Су» РГП «Нуринский групповой водопровод»:

— Здесь укладывается 4 км трубы диаметром 315 мм, после укладки данного участка провода полностью водовод, который 33 км занимает, будет изменен на трубы ПНД, то есть безаварийный, тем самым исключим потери воды, аварии на сетях, потери питьевой воды. Данный объект стоимостью 80 млн тенге.

Замена трубы была необходима, так как старая уже пришла в негодность и часто давала протечки. Если позволит погода, укладку новой закончат за пару недель. Это позволит улучшить качество воды, которую поставляют потребителям на 50 лет. Именно столько дают гарантию специалисты.



Алишер Ашимов