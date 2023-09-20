Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев рассказал о роли сената в принятии законов в стране

«Сенат сегодня является палатой, которая способствует стабильному и сбалансированному развитию нашей страны. Все законы рассматриваются сенаторами с учётом общенациональных интересов, учитывая интересы регионов, а также насколько рассматриваемые законы содействуют обеспечению межэтнической стабильности в нашей стране. Кроме того, сенат в государственной конструкции обеспечивает бесперебойность законодательного процесса», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он добавил, что с января до начала апреля этого года, когда законодательные функции выполнял сенат, удалось принять 36 важнейших законов.