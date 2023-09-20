О защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, говорили в Петропавловске

В области действуют 4 учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей. Они расположены в Айыртауском, Кызылжарском, районе М.Жумабаева и в городе Петропавловске. В областном центре прошла встреча представителей этих учреждений и уполномоченных органов. Обсуждали несоблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля и другие проблемные вопросы. Говорили о необходимости улучшения условий в учреждениях. Также решено увеличить финансирование учреждений на 2,5 %. Будет разработана дорожная карта по устранению выявленных нарушений.



Айгерим Хамзина