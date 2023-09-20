О новых правилах растаможки авто говорили на брифинге

С января этого года таможенные службы привлекли казахстанцев к процессу легализации автомобилей. При этом машины не снимали с учета в других странах. Такая мера была разовой и действовала только для авто, ввезенных в республику до 1 сентября 2022 года. Чтобы проверить свой транспорт на соответствия условиям легализации, граждане могли зайти на сайт электронного правительства или в банковское приложение. Но сделать это успели не все.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Прием заявок на легализацию прекращен 1 июля этого года, но работа в данном направлении еще не закончена. Налогоплательщики продолжают обращаться в управление таможенного контроля и управление администрирования НДС в рамках ЕАЭС.

Таможенные операции постепенно переходят в цифровой формат, теперь пассажирскую декларацию можно предоставить в новом разделе мобильного приложения «E-Salyq-Azamat». Модуль начал работу в августе. Изменения в законодательстве коснулись и юридических лиц. С 15 августа таможенный сбор за декларирование товаров вырос.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— С использованием декларации на товары — 6 МРП, с использованием транзитной декларации — 6 МРП. Таможенный сбор за таможенное сопровождение будет варьироваться от 1 до 93 МРП в зависимости от расстояния до пункта назначения. Таможенный сбор за принятие предварительного решения — 9 МРП.

Для уполномоченных экономических лиц, которые пользуются упрощенными процедурами, ужесточились проверки. Список статей в административном кодексе, которые могут быть чреваты для этой категории, пополнился на 23 пункта. За этот год таможенники выявили 12 правонарушений, сумма штрафов достигла 11 млн тенге.

Анна Богословская

