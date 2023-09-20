МСХ РК: «Несмотря на сложности с уборкой, страна будет полностью обеспечена хлебом, мукой и макаронами»

В Казахстане активно идёт уборочная страда. Напомню, посевная кампания в этом году проходила в оптимальные сроки. Аграрии внесли удобрения и провели химическую обработку посевов, что позволило получить нам неплохой урожай. Хлеб собрали пока на 40%.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более 3-х недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 млн тонн зерна. Для сравнения в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн га или 73%.

В этом году аграрии урожай собирают на 24 млн га. Из-за непогоды фермерам требовалась помощь. Так, во всех регионах создали рабочие комиссии, члены которой провели анализ хода уборочных работ, отметил министр сельского хозяйства.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— По данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га или 15% от общей уборочной площади. Средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 ц/га. Совместно с министерством энергетики проработан вопрос выделения дизельного топлива для сушки зерна. С 18 сентября начал приём заявок в информационной системе. По данным акиматов общая потребность областей в дизельном топливе на сушку составляет 73 тысячи тонн.

По словам Айдарбека Сапарова, вопрос адекватности цен на услуги по сушке зерна — на контроле у акиматов. Перепроверена готовность всех хлебоприёмных предприятий. Общий объём зернохранилищ составил почти 30 млн тонн.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— В ускоренном режиме будет осуществляться рассмотрение заявок фермеров на получение в лизинг стационарных и мобильных зерносушилок. Продкорпорацией в целях формирования семенного фонда начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. Продлён срок поставки с 1 октября по 1 ноября текущего года.

Несмотря на условия, которые мешают агариям полноценно собирать урожай, в министерстве уверены, что страна будет полностью обеспечена хлебом, мукой и макаронами.

Алишер Ашимов