40 лет исполнилось многопрофильной детской областной больнице. В честь большого юбилея здесь провели торжественное собрание. На него пригласили бывших работников администрации больницы, ветеранов труда, действующих сотрудников. Учреждение гордится своими кадрами, а еще тем, что вопрос с их дефицитом удалось закрыть. Кроме того…

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— Мы добились закупа и установки у нас МРТ. С момента, как он начал работать, с февраля 2023 года мы уже сделали свыше 1,5 тысяч МРТ исследований. КТ у нас современный новый. В реанимацию мы закупили открытую реанимационную систему. Дорогое очень оборудование, мы считаем, что оно позволит лучше выхаживать, не допустить ухудшений, тем более, смерть новорожденных при определенных состояниях.

В среднем ежегодно медицинскую помощь в многопрофильной детской областной больнице получают свыше 200 тысяч детей. Медицинские работники на время пребывания маленьких пациентов на лечении стараются заменить им семью. Окружают мальчишек и девчонок теплом и заботой. И, конечно же, в первую очередь, медики оказывают юным североказахстанцам квалифицированную помощь. Любовь Чубова посвятила работе 37 лет. Для нее больница стала вторым домом.

ЛЮБОВЬ ЧУБОВА, ветеран труда:

— Я работала в ЛОР отделении сначала 27 лет, а потом 10 лет была медсестрой инфекционного контроля. Было очень сложно работать, потому что персонала не хватало катастрофически, больных было очень много, поэтому нагрузка была громадная на медицинский персонал. Сложности теперь такой нет.

Каждый год медучреждение пополняется новыми кадрами. Уроженец Шымкента Манап Асылов устроился на работу в многопрофильную детскую областную больницу в начале сентября этого года.

МАНАП АСЫЛОВ, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной детской областной больницы:

— Обучался в Алматы, резидентуру окончил в Астане. Там обучался за счет местных исполнительных органов СКО. Все условия предусмотрены, помогают всем, чем могут. Поддержка есть, от нас требуется работа.

За последний год в больницу было трудоустроено 22 молодых специалиста.

Дарья Пышмынцева