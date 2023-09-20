33 квартиры жители СКО могут получить по программе «Новая концепция»

33 квартиры разыгрывает областной филиал АО «Отбасы банк». Заветные квадратные метры по ул. Уалиханова 1/7 североказахстанцы могут получить по программе «Новая концепция». По словам специалистов, жилой комплекс полностью подготовлен. Стоимость одного квадратного метра в «чистовой» отделке — 180 000 тенге.

НАЗЕРКЕ ГАЛЫМ, специалист отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— 126-квартирный дом, в целом. Идёт только на 33 квартиры, почему? Остальные квартиры были распределены по программе «Бакытты отбасы». Участвовать могут очередники МИО всех уровней и нужно, чтобы было 10% от первоначального взноса. Распределение квартир осуществляется по году постановки на очередь, то есть, кто встал ранее, того программа автоматически выберет.

Заявление на участие в пуле «Отбасы банк» принимает с 20 по 26 сентября. Его подать очередники могут на портале недвижимости otbasybank.kz.



Алишер Ашимов