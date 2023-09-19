В СКО зарыбляют водоёмы

Зарыбление водоёмов — процедура ежегодная в Петропавловском рыбопитомнике. Как правило, проводят её весной и осенью. Сегодня здесь готовят к отправке сеголеток карпа. Их растили 3 месяца. На днях поместили в бассейн. Перед отправкой в большое плавание молодняк взвешивают.

АНАСТАСИЯ МОЛОТКОВА, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:

— В Петропавловском рыбопитомнике в рамках государственного заказа в естественную среду обитания выпустят более миллиона сеголеток карпа. Из них 450 тысяч штук сегодня отправляют в Петропавловское водохранилище. Ещё 560 тысяч штук на днях выпустят в Сергеевское.

МАРАТ ЕСИМСЕИТОВ, заместитель руководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— Комиссией создано территориальное подразделение ведомства, контролируется качество и количество выпускаемого материала. Производится на стадии еще того, как производится в прудах рыбопитомника и на сегодняшний момент. Члены комиссии — это научная организация, местные исполнительные органы, общественные объединения.

Всего на зарыбление водоёмов области из республиканского бюджета выделили 70 млн тенге.

Камилла Карим