В Петропавловске уголь для населения реализуют на 4 тупиках

На тупике ИП «Жан» в Рабочем посёлке реализуют уголь марки «Шубарколь». Тонна черного топлива стоит 17 тысяч тенге. По данным профильного управления, в среднем цена на уголь по области варьируется от 10 до 20 тысяч тенге.

МУРАТХАН ТУРМУХАМБЕТОВ, менеджер ИП «Жан»:

— Сегодня 10 вагонов поставили. Это 700 тонн. На следующий месяц планируем 78 вагонов.

В сентябре только на этот городской тупик поступит 101 вагон угля. Чуть меньше половины здесь уже приняли и отпустили населению. В областном центре черное топливо для североказахстанцев реализуют на четырех тупиках. А всего по области их 32.

МУРАТХАН ТУРМУХАМБЕТОВ, менеджер ИП «Жан»:

— Как холода приходят, ажиотаж в то время сразу начинается. Тогда все хотят за один месяц получить уголь. А если брать пораньше, то ажиотажа не будет.

Сейчас ажиотажа на тупике ИП «Жан» нет, как и очередей из грузовых машин. Погрузка топлива происходит без спешки. Два года назад из-за тех, кто заранее не запасся углём, с наступлением холодов с тупиков региона вывозили по 50-60 тонн топлива в сутки.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Договоренность есть с КТЖ и непосредственно с самими разрезами, кто отправляет нам уголь, поэтому уголь разрезы отправляют каждый день. Единственное, чтобы не было ажиотажа именно в части вывоза угля, потому что техника начнет друг другу мешать, будет казаться, что дефицит в твердом топливе, но на самом деле создатся коллапс среди техники. Поэтому большая просьба к жителям заготавливать уголь своевременно.

Североказахстанцы заготовили 163 тысячи тонн угля. На сегодня запас топлива на тупиках области составляет 32 тысячи тонн.

Дарья Пышмынцева