Ход уборки в Кызылжарском районе проинспектировал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов

Первой остановкой Марата Тасмаганбетова стали поля ТОО «Якорь Агро». К уборке урожая здесь приступили в августе, до прихода дождей в товариществе успели убрать только 20%, сейчас показатель уже составляет 60. В основном свои поля засеивают омскими сортами. Пока средняя урожайность составляет примерно 25 центнеров с гектара. В хозяйстве есть своя сушилка, единственная проблема — это нехватка ГСМ. Сейчас этот вопрос прорабатывается в соответствующем ведомстве.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— На сегодня нами сделана заявка. Это более 10 тысяч тонн для того, чтобы помочь с/хникам в выделении льготного ГСМ. Не секрет, что из-за обильных осадков хлеб, который был в валках, поднимался с повышенной влажностью до 20%. На поле, мы сегодня убеждаемся, влажность 15-16% и надеемся, что в сжатые, короткие сроки аграрии уберут весь хлеб. По суточному приросту по зерновой группе мы будем завершать ход уборочных работ.

Ориентировочно дополнительные горюче-смазочные материалы поставят в область в 25 числах сентября. Дальше Марат Тасмаганбетов посетил поля ТОО «СК Вагулинское». В этом году под зерновые и зернобобовые в товариществе выделили около 7,5 тысяч гектаров, под масличные — 540 и 640 — под кормовые. Уборку здесь также завершили на 60%, за ближайшую неделю, если, конечно, позволит погода, страду планируют полностью завершить. В целом урожай неплохой, отмечает директор товарищества.

Виктор Редин, директор ТОО «Вагулинское», Кызылжарский район:

— Проблема была у нас в валках. Интернет давал нам 5 дней погоды. Мы свалили семенные участки, валки закончились, урожай получился неплохой. 20% есть прорастания в этой пшенице. По кукурузе все заготовили.

Всего по области уборку хлеба завершили на 46%. Средняя урожайность составляет 10,5 центнеров с гектара. В рамках исполнения поручения главы государства по помощи аграриям северных регионов на сегодня свою работу начал оперативный штаб, который ежедневно мониторит ситуацию по области.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— На сегодня мы прорабатываем вопросы дополнительного изыскания средств. Сделана заявка в МСХ по вопросам субсидирования, пролонгации. В первую очередь поступают заявки по линии продкорпорации. На уровне Правительства будет принят ряд мер, который минимизирует те риски, которые возникли в связи с неблагоприятной погодой.

В конце следующей недели в регионе планируют полностью завершить уборку зерновых. Следом приступят к уборке масличных.

Материал подготовлен корреспондентами т/к «Кызылжар»

