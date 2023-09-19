Как сотрудничают волонтёры и госслужащие в СКО?

В Казахстане активно развивается волонтёрское движение. Более популярным оно стало в период коронавируса, когда добровольцы оказывали большую помощь миллионам нуждающимся. Сегодня волонтёрство — одно из приоритетных направлений социально-культурного развития страны. В Петропавловске прошёл семинар для представителей госорганов, где обсудили перспективы внедрения Единого стандарта государственной поддержки волонтёрства.

ТАТЬЯНА МИРОНЮК, исполнительный директор Национальной волонтёрской сети, г.Астана:

— Включает несколько очень важных пунктов того, как местные исполнительные органы могут поддерживать волонтёрство у себя в регионе. Первое, это административная часть, информационная, ресурсная, финансовая, мотивационные программы, которые заложены в этот стандарт. Все думают, что у волонтёров финасовая часть — это топ запросов. Но, я хочу сказать, что топ запросов у волонтёрского движения — информационная поддержка и администартивная для того, чтобы мы понимали, что двигаемся в одном направлении и работаем совместно с регионом.

Документ активисты предложили внедрить еще в 2020-м году. К его разработке подошли ответственно. Представители национальной волонтёрской сети посетили ряд областей, где изучили структуру сотрудничества активистов и госорганов. В нашем регионе оно есть, отмечает координатор областного фронт-офиса волонтёрства.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, координатор фронт-офиса волонтёрства СКО:

— На протяжении последних лет госорганы самостоятельно подключаются к нашему фронт-офису, и мы с ними планируем различные дела. На постоянной основе волонтёры выезжают с департаментом по ЧС для того, чтобы предупредить граждан о пожарной безопасности. Плюс постоянно работают с правоохранительными органами: закрашивание различных надписей, связанные с сайтам, где распространяются различные наркотические средства.

Всего в СКО насчитывается порядка 30 тысяч волонтёров.

Алишер Ашимов