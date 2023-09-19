Члены правительства Казахстана одобрили проект нового Бюджетного кодекса

Проект включает объединение бюджетных программ и заявок, а также устанавливает блок базовых расходов на 3 года. Для предотвращения избыточных программ на одну цель вводится прямая норма.

Субъекты квазигоссектора будут обязаны публиковать информацию о займах и нести большую ответственность за их использование. Также кодекс предусматривает направление средств из Национального фонда на критическую инфраструктуру и общестрановые проекты. Отдельно выделены положения по «Нацфонду детям», который будет ежегодно выплачивать целевые требования детям до 18 лет.

«Новый Бюджетный кодекс должен стать ключевым инструментом государственной экономической политики. Он будет способствовать реализации поставленных Президентом задач по социально-экономическому развитию. В целом, Кодекс отвечает запросам нынешнего времени и реализует курс по бережливой и ответственной бюджетной политике», — пояснил Премьер-министр РК Алихан Смаилов.