Более 30 тысяч волонтеров насчитывается в СКО

Оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Просто так, просто, потому что можешь. Таков принцип волонтерства. В СК по данным реестра базы данных насчитывается более 30 тысяч отзывчивых сердец. Существует в области фронт-офис, который тесно взаимодействует с различными волонтерскими организациями, молодежными ресурсными центрами, клубами волонтеров, как городскими, так и сельскими. Оказывают они самую разную помощь.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель фронт-офиса волонтерства «Birgemiz» СКО:

— С начала 2023 года добровольцами проведено порядка 390 подобных акций, помощь оказана более 600 пенсионерам и одиноко проживающим пожилым людям. Волонтеры участвуют в благотворительных акциях и вечерах в целях сбора средств для оказания помощи людям, нуждающимся в лечении, и одаренным детям из малообеспеченных семей. На постоянной основе проводятся акция «Ящик добра», «Дари добро», «С добрым сердцем на добрые дела», «Помоги ближнему» по сбору вещей для малоимущих. С 1 августа по 31 августа была объявлена ежегодная благотворительная акция акция «Дорога в школу», где волонтеры привлекли спонсоров и обеспечили порядка 300 детей канцтоварами и помогли собраться в школу.

Сегодня на брифинге региональной службы коммуникаций обсуждали важность выстраивания слаженной работы между государством и сферой волонтерства. Для этого проводится большая работа, говорит Татьяна Миронюк.

ТАТЬЯНА МИРОНЮК, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», г. Астана:

— В рамках проекта соместно с министерсвом культуры и информации запущен комплекс обучающих программ и фокус-групп по всем регионам Казахстана. На данный момент мы выявляем единый стандарт государственной поддержки в РК. Поэтому приезжаем в каждый регион с семинаром для госслужащих, ведомств, которые взаимодействуют с волонтерами. Рассказываем как надо взаимодействовать, что необходимо делать, какие меры поддержки необходимы для волонтерского сообщества. Очень важен отклик волонтерского сообщества, потому что они предлагают какие-то изменения, направленные на развитие волонтерства.

«Следует запустить новую Дорожную карту, способную задать четкий стратегический вектор в этой сфере. Данный документ должен придать мощный импульс волонтерскому движению и определить ключевые векторы его развития на ближайшие годы», — отметил глава государства на международном форуме волонтеров, прошедшем в июне этого года. На данный момент собираются необходимые данные, проводятся опросы и подводятся итоги работы, чтобы создать новую Дорожную карту поддержки волонтерства на 2024-2027 года.

Диана Салихова