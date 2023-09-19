297 лиц БОМЖ доставили полицейские в приёмник-распределитель за 3 дня

Оперативно профилактическое мероприятие «Бродяга» провели полицейские. Оно помогло в короткие сроки идентифицировать значительное число лиц БОМЖ в преддверии зимы. В зоне особого внимания были основные места концентрации лиц данной категории в Петропавловске: район железнодорожного вокзала, окрестности рынков, торговых домов и стадионов, теплотрассы. За 3 дня стражи порядка проверили 314 подвалов, 203 канализационных люка, 418 заброшенных домов, 354 чердачных помещения и другие места возможного появления бездомных, поместили в приемник — распределитель для бездомных и поставили на списочный учёт по категории БОМЖ 10 человек.



Камилла Карим