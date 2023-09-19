250 североказахстанцев провели лазерную коррекцию зрения в Петропавловске

Почти на 50% увеличился рост заболеваемости органов зрения за последние пять лет в СКО. Причин несколько, отмечают врачи. Самая распространённая — ослажнённая катаракта. Такой диагноз поставили офтальмологи 69-летней Кулемай Сандубаевой в конце августа.

КУЛЕМАЙ САНДУБАЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Поставили меня на портал, а через полмесяца пригласили на операцию. Операцию делали в центре глаза «АЙНА-КӨЗ». Обслуживание на высшем уровне.

Операцию женщине провели бесплатно в рамках ОСМС. К слову, лечение здесь пациенты получают на новом современном оборудовании. В этом году клиника пополнилась 60-ю единицами различных аппаратов. На эти цели потратили 20 млн тенге. Например, эта щелевая лампа позволяет производить биомикроскопический анализ видимых частей глаза.

ОЛЕСЯ ЛЕОНТЬЕВА, генеральный директор центра:

— Сразу можно сделать снимок глазного дна, отдать его пациенту как цветной, так и черно-белый. Вторая возможность у этой лампы, если ребёнок пришёл с мамой, то можно здесь все объяснить.

Оборудование стоимостью более 3-х млн тенге привезли из Китая. Лампа надёжная и качественная, отмечают врачи. Ещё одна новинка — компьютерная периметрия пользуется большим спросом в клинике. На ней определяют границы полей зрения, выявляют патологии не только офтальмологического, но и неврологического характера.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Активно в центре используют и окулайзер. Он предназначен для полной топографической картины роговицы. Врачи отмечают, что это уникальная диагностическая система. Рядом со мной сейчас находится врач-офтальмолог Валидимир Дубровин. Владимир Александрович, какие ещё функции выполняет этот аппарат?

ВЛАДИМИР ДУБРОВИН, врач-офтальмолог:

— Он является аппаратом последнего поколения. Все геометрические данные отправляются у нас в операционную для лазерной коррекции зрения, которая позволяет нам убрать «минус» и «плюс», астигматизм и другие различные патологии роговицы.

Эту процедуру в клинике начали проводить с начала года. Закупили медицинское оборудование Alcon из США, на котором провели уже немало операций. 250 североказахстанцев вернули себе стопроцентное зрение.

ОЛЕСЯ ЛЕОНТЬЕВА, генеральный директор центра:

— У нас появилась 3-я диагностика, факомашина, диагностическое оборудование по ослажнённой катаракте. Мы делаем все операции, которые возможны через фонд страхования.

Как получить такую помощь, рассказали представители фонда социального медицинского страхования.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала Фонда социального медицинского страхования по СКО:

— Надо иметь статус «застрахованный». Статус и обязательное медицинское страхование — это не по желанию, а обязательно. Это обязательные платежи, как пенсионные взносы, социальные отчисления. Для того, чтобы получить медпомощь в рамках ОСМС, можно получить в статусе «застрахованного».

В этом году центр глаза и фонд заключили договор на проведение операций 2,5 тыс североказахстанцам. По сравнению с 2022-м, это на 24% больше.

Алишер Ашимов