Президент РК дал поручения правительству по ситуации на севере Казахстана

В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна, передаёт пресс-служба Ак Орды. Несколько регионов Казахстана сильно пострадали от засухи в этом году, в том числе и наш регион. Ранее депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров направил депутатский запрос, в котором призвал объявить режим чрезвычайной ситуации в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также он вышел с предложением отрегулировать алгоритм объявления режима ЧС. Он отметил, что местные исполнительные органы месяцами выясняют, как объявить ЧС, топчутся на месте и теряют время. 14 сентября объявить ЧС в зерносеющих северных регионах страны призвали и сенаторы страны.

Айгерим Хамзина