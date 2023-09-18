Жители СКО участвовали в акции «World cleanup day»

16 сентября во всех регионах страны прошла акция «World cleanup day». С английского это переводится как Всемирный день чистоты. В Северо-Казахстанской области первый масштабный субботник провели 15 лет назад. Он показал свою эффективность, поэтому акция стала ежегодной. В общей сложности она проводится в 180 станах мира.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Неравнодушные граждане, предприятия, либо домовладельцы выходят на субботник, убирают прилегающую территорию и.т.д. Цель самой акции — показать на проблемы окружающей среды коммунальными отходами, привлечение широкого внимания общественности к культурному поведению на природе, раздельный сбор ТБО, их сортировка.

Культурное поведение на природе у некоторых североказахстанцев хромает. Это доказывает состояние территории в районе Тепловского лесничества. До экоакции мусор был здесь практически повсюду. Государственный служащий Андрей Славный стал одним из участников масштабного Дня чистоты. А еще он решил изучить историю полезной акции. Вот, что он узнал.

АНДРЕЙ СЛАВНЫЙ, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Эта акция берет свое начало из Эстонии. В 2008 году 50 тысяч эстонцев решили разом в сентябре убрать всю страну, т.е. в основном пляжи, береговые линии, леса. Так, год за годом спустя 10 лет акция приобрела статус международной. Важно помнить, что природа у нас одна, планета тоже. Мы должны четко осознавать, что если мы будем ее засорять, то природные богатства постепенно исчезнут.

Вот такая простая, но очень важная истина. В областном центре акция проводилась в 36 локациях.

ЖАНЕЛЬ БАТАНОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, автомобильного транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— На акцию вышли трудовые коллективы предприятий, владельцы магазинов, организации всех отраслей и форм собственности, собственники квартир и частных домов.

Горожане вышли на субботник в самых разных частях города, чтобы сделать его чище и краше.

ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА, главный специалист аппарата акима г.Петропавловска:

— Я как ответственный сотрудник, конечно же, неравнодушный житель нашего города тоже принимаю участие в субботнике. Я считаю, что каждый житель должен быть заинтересован, чтобы сохранить чистоту нашего прекрасного города.

Этого же мнения придерживаются жители районов региона. 16 сентября они тоже вышли на субботник. Всего в масштабной акции «World cleanup day» приняли участие свыше 7 тысяч человек. Вместе они собрали почти 307 тонн мусора.

Дарья Пышмынцева