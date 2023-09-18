Полицейские мониторят поля и зернохранилища

Ночные рейды, проверки на полевых дорогах, разъяснения необходимости установки видеокамер — этой работой знаимаются североказахстанские полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Астық- 2023». Мобильные группы регулярно объезжают поля и зернохранилища, делая акцент на профилактику преступлений, связанных с уборкой зерна нового урожая.

ЕНБЕК ТАЛАСПАЕВ, заведующий хлебоприемным пунктом с. Дубровного, Мамлютский район:

— В этом году урожай мы вовремя убираем. Все работники добросовестно работают. Полицейские тоже помогают. Краж не зарегистрировано. Наша главная цель — собрать весь урожай.

В каждом из 13 районов области созданы мобильные группы. В их составе — опытные оперативники, участковые и патрульные полицейские. Так, с начала ОПМ зарегистрирована одна кража, связанная с уборочной кампанией на территории Жамбылского района. В остальных районах на сегодня правонарушений не зафиксировано. По информации управления криминальной полиции, с начала года по данной линии зарегистрировано 11 краж.

МАРАТ ХАЛИМУЛИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— С 18 августа на территории СКО проводится ОПМ «Астық — 2023». Цель — недопущение краж зерна нового урожая, ГСМ, гербицидов, сельхозтехники и запасных частей. Сотрудниками криминальной полиции совместно с УИП проводятся ночные рейды, в том числе — с посещением элеваторов.

Практика показывает, что чаще всего фигурантами уголовных дел становились сами работники предприятий, в основном — сезонные. Стражи порядка напоминают аграриям о необходимости установки на своих объектах камер видеонаблюдения и физической охраны. Операция «Астық — 2023» продлится до 10 октября.

Диана Салихова